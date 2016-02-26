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    Колосков: «Про выплаты мне со стороны Блаттера» все забыли»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что вопрос о денежных выплатах ему со стороны Зеппа Блаттера закрыт. Ранее сообщалось, что комитет по этике ФИФА расследует обстоятельства, при которых от Блаттера Колоскову был совершен денежный перевод в размере 100 тысяч долларов..

    "Про это давно уже все забыли. Я вчера общался с Блаттером и на эту тему. Блаттер четко сказал на апелляционном комитете, за что все эти выплаты были сделаны, и всех эти объяснения устроили. Этот вопрос здесь никого не интересует. Тема полностью закрыта", – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    26.02.2016 23:02
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 февраля 2016, 23:49

      Закрыта, но не для ФБР, ага.

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