Путин послал Инфантино поздравительную телеграмму

Президент России Владимир Путин поздравил Джанни Инфантино с победой на выборах главы ФИФА.

"Активная и плодотворная деятельность в международных спортивных организациях, значимый личный вклад в развитие футбольного движения по праву снискали Вам высокий авторитет.

Уверен, что профессиональный опыт, большой творческий, организаторский потенциал помогут Вам в работе на новом ответственном посту, послужат укреплению позиций Международной федерации футбольных ассоциаций в мире.

Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с ФИФА, в частности в подготовке чемпионата мира по футболу 2018 года", – сказано в поздравительной телеграмме Путина.