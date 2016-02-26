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    Колосков: «Наши враги все равно не дремлют»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал избрание Джанни Инфантино на пост президента ФИФА.

    – Прежде всего, нужно поздравить всех нас с выбором нового президента ФИФА. Период безвластья закончился. Виталий Леонтьевич Мутко не раз говорил, что мы будем поддерживать на выборах именно Инфантино. Так что, конечно, удовлетворены итогами голосования. Думаю, его предвыборная речь произвела должное впечатление. Европа показывает, как можно зарабатывать деньги на футболе. Надеюсь, это будет успешное правление.

    – О разговорах о том, что у нас могут отнять чемпионат мира, теперь можно забыть?

    – Забывать не надо. Хотя на конгрессе ФИФА было лишний раз заявлено о том, что в 2018 году чемпионат мира пройдет в России. Однако наши враги все равно не дремлют. Так что необходимо спокойно и эффективно готовиться к турниру и не давать поводов для критики, – сказал Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2016 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 февраля 2016, 21:54

      Боже мой, какая прямота, ага! А то - спорт вне политики, бла-бла-бла...

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