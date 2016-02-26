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    Сексвале снял свою кандидатуру с выборов президента ФИФА

    Бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы Токио Сексвале снялся с выборов нового главы ФИФА. О своем решении африканец сообщил на конгрессе ФИФА, на котором в ближайшее время начнется голосование.

    "Я надеюсь, что один из этих четырех претендентов приведет организацию к тому, что ее однажды возглавит женщина. Я призываю вас выбрать такого президента, который выведет нас из маразма, восстановит доверие к нашей организации и вернет нас к основам, на которых она базировалась", - прокомментировал Сексвале снятие своей кандидатуры.

    Источник: ТАСС

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    26.02.2016 16:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 февраля 2016, 18:49

      Он про Самородскую что ли ? )))))

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