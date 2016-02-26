Отец Неймара: «Мой сын еще не подписал новое соглашение с «Барселоной», но с «Реалом» не контактировал»

Отец нападающего "Барселоны" Неймара опроверг информацию о том, что его сын уже подписал новое соглашение с "Барселоной", а также сообщил, что мадридский "Реал" не выходил на контакт с бразильским игроком.

"Надеемся, что Неймар продлит контракт. У него по-прежнему еще есть два года текущего соглашения, так что фанаты могут быть спокойны в течение этого периода времени.

Мы не контактировали с мадридским "Реалом". Клуб утверждает то же самое. Это сплетни и слухи, которые начали появляться еще с того момента, как Неймару исполнилось 16 лет. Неймар очень счастлив в "Барселоне", поэтому люди могут расслабиться", - заявил отец 24-летнего форварда.