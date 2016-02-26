Врач сборной России: «Слова Карпина о курении – ерунда»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал слова наставника армавирского "Торпедо" Валерия Карпина о курении.

"Валерий Георгиевич всегда отличался оригинальностью мышления. Вероятно, это как раз тот случай. Само рассуждение о том, вредит ли курение или нет, уже можно считать дурным тоном. Не зря по всему миру борются с этой привычкой, негативное влияние курения на организм давно доказано.

Не нужно говорить ерунду ради оригинальности. Мы также все прекрасно знаем, что курение в разы увеличивает риск развития ряда онкологических заболеваний. Дай бог здоровья Карпину, но не стоит делать голословных заявлений в этом вопросе. Пусть лучше сосредоточится на обсуждении футбольной тактики", - сказал Безуглов.