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Врач сборной России: «Слова Карпина о курении – ерунда»

26 февраля 2016, 11:37
6

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал слова наставника армавирского "Торпедо" Валерия Карпина о курении.

"Валерий Георгиевич всегда отличался оригинальностью мышления. Вероятно, это как раз тот случай. Само рассуждение о том, вредит ли курение или нет, уже можно считать дурным тоном. Не зря по всему миру борются с этой привычкой, негативное влияние курения на организм давно доказано.

Не нужно говорить ерунду ради оригинальности. Мы также все прекрасно знаем, что курение в разы увеличивает риск развития ряда онкологических заболеваний. Дай бог здоровья Карпину, но не стоит делать голословных заявлений в этом вопросе. Пусть лучше сосредоточится на обсуждении футбольной тактики", - сказал Безуглов.

Источник: Lenta
Россия. Премьер-лига Россия Армавир Карпин Валерий
Комментарии (6)
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Asbjorn
1456476586
Курить надо бросать
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С-Пб on-line
1456481625
Курить - здоровью вредить!
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Flydis
1456482010
РФС Предупреждает: Слова Карпина вредят вашему здоровью.
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nemolod
1456486369
Просто Карпин-очень здоровый человек,организм которого пока успешно справляется с никотиновой нагрузкой! Однако никотин имеет свойство сужать сосуды и с возрастом это уже заметно ощущается-начинается гипертония,проблемы с ногами и суставами! Спортивные врачи это хорошо знают и на этот счет у них есть подобная упрямая статистика!
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Alex3920486
1456490300
Может он имел в виду "планчик"...)))?
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Alek7183
1456500129
Штрафануть Карпина за пропаганду курения чтоб при себе держал "оригинальность мышления".
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