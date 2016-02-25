Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агеев: «Тульский «Арсенал» ведет переговоры с несколькими игроками топ-уровня»

    Советник президента тульского "Арсенала" по вопросам селекции Дмитрий Агеев сообщил, что клуб продолжает вести переговоры о переходе нападающего "Шинника" Артура Малояна, а также рассматривает вариант приобретения нескольких игроков топ-уровня.

    "На данный момент у Артура Малояна действующий контракт. Осталось два дня до закрытия трансферного окна. Сами знаете, какая ситуация в "Шиннике", они не могут заявлять футболистов. Он на карандаше, есть определенный интерес к нему, он это знает, от качественного игрока не откажемся.
    Кроме того, ведутся переговоры с несколькими игроками топ-уровня, в том числе по вратарю", - приводит слова Агеева "Тульский футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2016 22:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 26 февраля 2016, 00:43

      Неплохо если Чеха подпишут. Ему то какая разница в каком Арсенале играть, ворота везде одинаковые)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 25 февраля 2016, 22:31

      Павлюченко, Аршавин, не?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11