Генеральный директор «Кубани» объявил о подписании контракта с Селезневым

Счастливого старта, Евгений, в российском футболе.Удачи, долголетия футбольного. Адекватные российские болельщики желают тебе закрепиться в составе своей сборной. А в чемпионате России проявить себя с наилучшей стороны. Здоровья твоим родителям и близким. Успехов в чемпионате РФПЛ.
Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко подтвердил трансфер украинского бомбардира Евгения Селезнева. По словам руководителя краснодарской команды, бывший игрок "Днепра" уже подписал контракт со своим новым клубом.
"Селезнев перешел в "Кубань", контракт подписан", - сказал Стаценко.
Отметим, что никаких деталей трансфера краснодарцы не разглашали.