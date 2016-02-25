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    Генеральный директор «Кубани» объявил о подписании контракта с Селезневым

    Генеральный директор "Кубани" Валерий Стаценко подтвердил трансфер украинского бомбардира Евгения Селезнева. По словам руководителя краснодарской команды, бывший игрок "Днепра" уже подписал контракт со своим новым клубом.

    "Селезнев перешел в "Кубань", контракт подписан", - сказал Стаценко.

    Отметим, что никаких деталей трансфера краснодарцы не разглашали.

    Источник: ТАСС

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    25.02.2016 11:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70

      росс 25 февраля 2016, 14:50

      Счастливого старта, Евгений, в российском футболе.Удачи, долголетия футбольного. Адекватные российские болельщики желают тебе закрепиться в составе своей сборной. А в чемпионате России проявить себя с наилучшей стороны. Здоровья твоим родителям и близким. Успехов в чемпионате РФПЛ.

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 25 февраля 2016, 13:55

      Удачи Жека, интересно посмотреть на него в Кубани!

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 февраля 2016, 12:08

      Свистом с трибун обеспечен

      -1
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