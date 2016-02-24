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    Евдокимов прокомментировал победу «Газовика» в Кубке ФНЛ

    Главный тренер "Газовика" Роберт Евдокимов доволен победой своей команды в Кубке ФНЛ.

    "Выиграть Кубок ФНЛ очень почетно. Мы готовимся к играм в сезоне и провели здесь четыре очень интересных матча. Они нам помогут при подготовке к первенству. Другое дело, что немного устали, проведя за такой короткий промежуток времени столько матчей.

    Но если говорить о качестве футбола в сегодняшнем матче, то нам помешало плохое поле. Обе команды показали упрощенный футбол. Будут ли поощрения игрокам? График у нас не меняется. Мы 26-го улетаем, а накануне проведем еще одну товарищескую игру", — прокомментировал победу Евдокимов.

    Источник: ФНЛ

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    24.02.2016 11:23
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