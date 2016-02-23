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  • Тошич: «Нам надо выходить на поле и завоевывать золотые медали»

Тошич: «Нам надо выходить на поле и завоевывать золотые медали»

23 февраля 2016, 17:21
4

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич признал, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата России.

– Зоран, вы на этом сборе пропустили пару дней из-за простуды, надеюсь, это никак не повлияло на подготовку?

– Нет, пропустил совсем немного в самом начале, но потом все тренировки отработал, так что полностью готов и с нетерпением жду второй части сезона.

– Бытует мнение, что свою лучшую игру вы показываете именно весной. Как прокомментируете такое наблюдение?

– Любой футболист стремится держаться на высоком уровне в течение всего сезона. Но при этом у каждого бывают небольшие спады. Думаю, необязательно искать закономерности в этом плане – тем более что совсем скоро как раз начнется весна. Нам надо всем выходить на поле и завоевывать золотые медали!

Напомним, что уже 1 марта армейцы сыграют против "Уфы" в рамках 1/4 финала Кубка России.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Тошич Зоран
Комментарии (4)
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Taps
1456242405
ЦСКА будет вторым после "Зенита".
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APchelov
1456329751
Ну если вы ВСЕ СКОПОМ выйдете, тогда есть шанс)
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