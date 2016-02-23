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    Президент «Ромы» намерен лично встретиться с Тотти

    Президент "Ромы" Джеймс Паллотта недоволен действиями форварда команды Франческо Тотти, который обрушился с критикой на руководство и тренерский штаб клуба. В ближайшее время владелец клуба планирует провести встречу с 39-летним итальянцем, чтобы воочию обсудить сложившуюся ситуацию.

    "Моя реакция на интервью Тотти была неоднозначной. С одной стороны, его слова стали большой неожиданностью. С другой - я понимал, что они были обусловлены разочарованием. Сядем с Тотти за стол переговоров. Когда это произошло в декабре, он сказал мне, что хочет продолжать играть. Не могу предположить, что он скажет на этот раз", - сказал Палотта.

    Источник: Football Italia

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    23.02.2016 12:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Vadim K. 23 февраля 2016, 23:30

      Не думаю, что Тотти просит чего-то внеземного

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