«Ювентус» ответил отказом на 50 миллионов от «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры по приобретению нападающего "Ювентуса" Пауло Дибале.

В Дибале, который считается одним из самых многообещающих игроков мира, заинтересованы многие гранды, но, по словам итальянского футбольного эксперта Кагнаццо, "МЮ" уже начал предварительные переговоры.

"МЮ" действительно заинтересован в подписании нападающего "Ювентуса" Пауло Дибале. Сейчас представители обоих клубов начали предварительные переговоры. В рамках переговоров итальянцы ответили отказом на 50 миллионов фунтов, поскольку игрок стоит намного больше. Но для президента Агнелли у каждого игрока есть своя цена", - сказал эксперт.