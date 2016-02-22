Рамос прокомментировал шансы «Реала» на чемпионство

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос пообщался с прессой после матча 25-го тура испанской Примеры с "Малагой" (1:1). Ничейный результат отдалил "сливочных" от лидирующей "Барселоны" на девять очков.

"Мы постараемся больше не терять очки — у нас больше нет права на ошибку. Остались лишь математические шансы на чемпионство, но мы будем бороться.

Борьба в нескольких турнирах потребует от нас стабильности и баланса в нашей игре. В чемпионате ситуация тяжелая, но мы продолжим бороться. Я давно играю в футбол и бывал в ситуациях хуже, чем нынешняя. В футболе бывает всякое, нужно продолжать верить в себя", — сказал испанец.