Азар впервые в сезоне забил за «Челси» гол не с пенальти

Полузащитник "Челси" Эден Азар забил свой первый гол с игры в этом сезоне в официальных матчах за лондонский клуб. Данное событие произошло в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити". 25-летний бельгиец точно пробил со штрафного удара и установил промежуточный счет 4:1 в пользу синих.

Напомним, единственный гол, который забил Азар в нынешнем сезоне, был оформлен им с пенальти в кубковом матче с "Милтоном" (5:1). Кроме того, впервые с марта 2014 года полузащитник отдал две результативные передачи за игру.