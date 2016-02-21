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    Президент ФНЛ: «Нет доказательств, что кто-то «сдавал» матч между «Анжи» и «Тюменью»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что у Лиги нет доказательств того, что матч прошлого сезона между "Анжи" и "Тюменью" был договорным.

    – Состоялось общее собрание клубов ФНЛ. Помимо многих процедурных вопросов, мы с руководителями команд обсудили и эту ситуацию. К сожалению, Александра Валентиновича Попова на собрании не было, потому что он занимался вопросами финансирования клуба. Но были его представители.

    – К чему пришли во время заседания?

    – Суть такова. ФНЛ готова оказать любое содействие правоохранительным органам, если поступит в наш адрес какое-то обращение. Считаю, с нашей стороны это будет корректно.

    – Значит, сама Лига не будет проводить расследование?

    – Это не в нашей компетенции. У директора "Тюмени" сложились свои взаимоотношения с бывшим главным тренером и игроком. Но доказательств по поводу того, что кто-то "сдавал" матч, сейчас нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2016 17:06
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