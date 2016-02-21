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  • Зуев: «Аленичев требует от молодых ребят раскрываться на полную»

Зуев: «Аленичев требует от молодых ребят раскрываться на полную»

21 февраля 2016, 13:48
4

Полузащитник московского "Спартака" Александр Зуев поделился своими впечатлениями от зимних тренировочных сборов команды.

— Усталость накапливается если только моральная. Временами однообразие надоедает. Но ведь мы же не на отдыхе. Каждый раз говорю себе, что нужно еще потерпеть, чтобы хорошо подготовиться к сезону. Необходимо профессионально подходить к работе здесь, чтобы потом, когда вернемся в Москву, не расстраиваться.

— В межсезонье у вас насыщенная программа: частые перелеты, смены гостиниц… Про серьезные нагрузки и не говорим. Сохранять позитивные эмоции в таком графике не тяжело?

— Нет, наоборот. Самые сложные сборы, кажется, были в 2015 году зимой в Турции. Намного труднее, чем сейчас. Представьте, они длились 17 или 18 дней. То есть больше двух недель ежедневно происходило одно и то же. Такая рутина... Чтобы справиться с ней, прилагаешь скорее не физические, а морально-волевые усилия. Прежний тренерский штаб очень любил длительные сборы… А так, как все устроено в команде сейчас, всем игрокам, кажется, больше нравится. Хорошо, что Дмитрий Аленичев решил, что спартаковцы во время подготовки к весенней части сезона не будут подолгу находиться в одном и том же отеле.

— В чем еще проявляется забота тренерского штаба об игроках?

— Например, Дмитрий Анатольевич постоянно просит молодых ребят не бояться, делать, что умеешь. Чуть ли не требует, чтобы раскрывались на полную. После таких напутствий и тренировки лучше проходят, и в игры входить легче. Он верит в нас, поддерживает, дает разные советы.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зуев Александр Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
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APchelov
1456053459
ЦСКА в первом же матче испортит вам настроение, и вся Ваша физподготовка пойдёт коту под хвост
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REDWHITE_
1456069723
Надо будет поздравить 6-го марта с наступающим старых кляч
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