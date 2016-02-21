Хиддинк: «Манчестер Сити» не допустит череды поражений, так что будем начеку»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити".

"В последних матчах им немного не везло, но сильные команды всегда собираются и дают бой. Сильные команды не допускают череды поражений, так что мы будем начеку.

Если посмотреть, как играет "Ман Сити", то становится понятно, что у них есть футболисты, предпочитающие играть накоротке, и это может быть опасно. Когда они полностью владеют мячом, они легко переигрывают соперника.

У нас вряд ли будут изменения, потому что мы очень серьезно подходим к каждому матчу. Мы серьезно относимся к Кубку Англии. Посмотрим, что будет в воскресенье, мы серьезно относимся и к своей игре, и к противнику", - сказал Хиддинк.