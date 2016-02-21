Кадыров: «Тарасов – настоящий патриот! «Терек» готов купить его вместе со штрафом»

Почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram прокомментировал поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова. Напомним, Тарасов продемонстрировал майку с изображением Путина после матча Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

"Дорогие друзья! Лично для меня полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов настоящий патриот России! Вы помните, он после матча с турецким клубом "Фенербахче" появился на поле в футболке с Президентом России Владимиром Путиным. Это его позиция, его отношение к своему президенту и своему Отечеству. Он не делал никаких высказываний, не пытался оскорбить команду соперника. Из этого раздули скандал чуть ли не мирового масштаба. Все разговоры о политике, нарушении этики носят более чем надуманный характер. Да, у нас период непростых и очень даже непростых отношений с Турцией. Но это не навсегда. Не хочу из футбола полезть в политику. Но скажу очень кратко свое мнение — Турции не жить без России! Пройдет немного времени, и наш южный сосед станет просить и умолять об урегулировании отношений.

Теперь о Тарасове! УЕФА еще не принял решение, а родной клуб выписал штраф 300 тыс. евро. Ни в коем случае, даже намеком, не обсуждаю действия "Локомотива". Но я убежден, что Дмитрий совершил поступок, достойный настоящих мужчин! Поэтому футбольный клуб "Терек" решил, что такого патриота России нельзя оставлять наедине со своими проблемами. "Терек" готов купить игрока вместе с штрафом. Если это предложение неприемлемо для Дмитрия и "Локомотива", наша команда предлагает за счет своих средств погасить штраф! Дмитрий, не опускай голову! Ты заслужил право ходить с высоко поднятой головой.

Дмитрий, и еще одно очень важное и почетное предложение. У нас есть футбольная команда "Лидер-63", в которую включаем самых уважаемых и почетных людей. А играем в футболках с фото Владимира Путина. Ежегодно команда проводит матч с звездами мирового футбола! Двери в "Лидер-63" для тебя открыты", – написал Кадыров.