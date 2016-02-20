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  • Брант: «Я готов встретиться с парнем, который бросил в меня монету»

Брант: «Я готов встретиться с парнем, который бросил в меня монету»

20 февраля 2016, 23:38
2

Полузащитник "Вест Бромвича" Крис Брант прокомментировал инцидент, случившийся после матча Кубка Англии против "Рединга" (1:3). Один из болельщиков "Вест Бромвича" попал монетой в голову Бранта.

"Я заметил маленькую девочку в первом ряду и подошел, чтобы отдать ей футболку. Там были люди, которые очень злились из-за нашей плохой игры и результата. Их можно понять, но нельзя простить такой поступок, этому не место в футболе.

Очевидно, мы все несем долю вины за неудачи, но получить монетой в голову от собственного болельщика – это отвратительно.

Парень, который бросил ее, знает, где я буду всю неделю. Если он хочет поговорить о случившемся, то это не проблема: я встречусь с ним там, где он хочет.

Я уже долго здесь играю. Мне всегда все нравилось – это первый раз, когда мне стыдно за наших болельщиков.

Небольшое меньшинство все испортило для остальных четырех тысяч человек, которые были на стадионе и заплатили хорошие деньги за поездку на матч", – сказал Брант.

Источник: The Sun
Англия. Кубок Англия Вест Бромвич Брант Крис
Комментарии (2)
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Aztec58
1456005218
Ты метнёшь в него целый фунт стерлингов? Ахахах!
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grand-igor
1456007707
тебя деньгами осыпают просто ты не понял
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