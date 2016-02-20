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    Кобелев: «Нам надо соответствовать сегодня великому клубу «Динамо»

    Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев считает, что нынешнее положение команды не соответствует величию клуба.

    "Мы всегда говорим о "Динамо" как о великом клубе. Я согласен: "Динамо" – великий клуб. Но мы же не можем все время прошлым жить. Нам надо соответствовать сегодня этому великому клубу, надо подниматься. Вместе со стадионом, который строится, делать команду.

    Если покопаться глубже, то был уже один момент при Федорычеве, когда в конце 2006-го много португальцев ушло, и у нас начала образовываться новая команда. Это Хохлов, Семшов, Колодин, Фернандес, Данни, Комбаровы, Гранат, затем Уилкшир, Смолов, Кокорин", – приводит слова Кобелева "Российская газета".

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2016 21:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 февраля 2016, 10:01

      Для начала про величие надо забыть. Былое нынче не катит

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 22:47

      Сегодня никак не получится, ага. Если только послезавтра, ага.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 20 февраля 2016, 22:39

      Давай парень-пробуй. Лично я в тебя верю. Одна жизнь-одна команда!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Polilux 20 февраля 2016, 22:48

      Ага, одна: Динамо, Бетис, Зенит.

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