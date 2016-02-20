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    Шандао: «Если предоставится шанс, обязательно вернусь в «Спортинг»

    Защитник "Кубани" Шандао признался. что с удовольствием рассмотрит вариант возвращения в "Спортинг", если таковой появится.

    "Возвращение в "Спортинг"? Все возможно. Я люблю этот клуб, и я без ума от Лиссабона. При появлении подобной возможности я непременно ее рассмотрю.

    В Португалии у меня было много друзей и я чувствовал себя счастливым, отлично было бы вновь поиграть там. К тому же, я так и не завоевал чемпионский титул со "Спортингом", поэтому можно сказать, что у меня там осталось незаконченное дело.

    Мне пришлось покинуть "Спортинга" по причине непростого финансового положения клуба. Однако я по-прежнему продолжаю переживать за него в чемпионате Португалии", – сказал Шандао.

    Напомним, бразилец выступал в составе лиссабонского клуба в сезоне-2012/13. Соглашение Шандао с "Кубанью" рассчитано до нынешнего лета, и вероятность его продления крайне невелика.

    Источник: Record

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    20.02.2016 17:19
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