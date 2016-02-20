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    Баба: «Когда начинается Лига чемпионов, все в Африке бегут к телевизору»

    Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба рассказал, что значит для него и для всего африканского народа Лига чемпионов.

    "Да, это важный момент, это мечта, ставшая реальностью для меня, потому что я все время молился и надеялся попасть сюда, играть в Лиге чемпионов, и будет просто прекрасно выиграть этот турнир. Для меня это огромный бонус, я уже с нетерпением жду, когда буду играть в большем количестве матчей, чтобы постараться выиграть трофей Лиги чемпионов.

    Когда я был моложе, я часто смотрел матчи Лиги чемпионов, и когда начинается Лига чемпионов, и по телевизору идет матч, все в Африке, особенно в Гане, бегут к телевизору, чтобы посмотреть. Люди собираются компаниями. Если у вас нет спутникового телевидения, то по телевизору не посмотришь, так что надо идти туда, где показывают матч", – отметил Баба.

    Источник: ФК «Челси»

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    20.02.2016 16:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 20 февраля 2016, 17:40

      так сказал как будто реально вся африка бежит к одному телевизору)

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