Пеллегрини: «С «Челси» в Кубке Англии будут играть дублеры»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини рассказал о планах на матч Кубка Англии против "Челси".

"К сожалению, сейчас у нас есть только 13 здоровых футболистов основного состава. В среду нас ждет игра в Лиге чемпионов, поэтому нужно определиться, кто из них сможет выйти на поле в Кубке. Я уже говорил раньше, что если вы хотите облегчить клубам АПЛ выступление в Лиге чемпионов, то матч Кубка должен играться в субботу, но по разным причинам это невозможно.

Для нас важны все турниры, а Кубок Англии – особенно. Но при этом наш приоритет – это Лига чемпионов, и поэтому с "Челси" сыграют дублеры", – сказал Пеллегрини.