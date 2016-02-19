Глава профсоюза футболистов: «Тарасова на данный момент никто не штрафовал»

Глава профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов не получал никаких штрафов.

"Насколько я знаю, на 100 процентов верна информация, что Дмитрия Тарасова на данный момент никто не штрафовал. Мы общаемся с его представителями.

Будет ли "Локомотив" наказывать игрока в дальнейшем? "Локомотив" будет ждать решения УЕФА. Если клуб будет наказан, то он может предпринять какие-то действия в отношении футболиста", - проинформировал Зотов.

Напомним, что Тарасов сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина. Данный поступок футболиста может повлечь за собой санкции со стороны УЕФА по отношению к клубу и самому игроку.