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  • Общественное движение «ВСпорте» требует у «Локомотива» отменить штраф Тарасова

Общественное движение «ВСпорте» требует у «Локомотива» отменить штраф Тарасова

19 февраля 2016, 16:25
3

Общественное спортивное движение "ВСпорте" обратилось к руководству московского "Локомотива" с открытым письмом и требованием отменить штраф размером в 300 тысяч евро полузащитника команды Дмитрия Тарасова. Напомним, что хавбек был наказан руководством железнодорожников за то, что сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина. Данный поступок футболиста может повлечь за собой санкции со стороны УЕФА, как по отношению к клубу, так и к самому игроку.

"Мы считаем, что "Локомотив" не должен наказывать своего футболиста за патриотический жест! Немыслимо, когда российская команда, которая финансируется государственной компанией "РЖД", наказывает российского спортсмена за любовь к Родине. "Локомотив" должен поддерживать своего игрока, защищать его и отстаивать его правоту!", - говорится в обращении организации.

Сообщается, что инициативу движения поддержали известные российские спортсмены: Бату Хасиков, Расул Мирзаев, Юлия Березикова. Также обращение "ВСпорте" было поддержано депутатом Госдумы Марией Кожевниковой.

Источник: Спорт FM
Лига Европы Лига Европы Фенербахче Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (3)
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Freyk
1455889562
А где там была продемонстрирована «любовь к Родине»? Любой человек с хорошим зрением мог там увидеть исключительно любовь к персоналии. Вот от этого и плясать надо.
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Aztec58
1455889871
Убийца Мирзаев - патриот России! Страшно за Россию.
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андрей андреев
1455894110
Ну и компания))) Убийца и "пипец" из "Универа".Бедная Россия...
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