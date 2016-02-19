Общественное движение «ВСпорте» требует у «Локомотива» отменить штраф Тарасова

Общественное спортивное движение "ВСпорте" обратилось к руководству московского "Локомотива" с открытым письмом и требованием отменить штраф размером в 300 тысяч евро полузащитника команды Дмитрия Тарасова. Напомним, что хавбек был наказан руководством железнодорожников за то, что сразу после завершения первого матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" в Стамбуле (0:2) продемонстрировал майку с изображением президента РФ Владимира Путина. Данный поступок футболиста может повлечь за собой санкции со стороны УЕФА, как по отношению к клубу, так и к самому игроку.

"Мы считаем, что "Локомотив" не должен наказывать своего футболиста за патриотический жест! Немыслимо, когда российская команда, которая финансируется государственной компанией "РЖД", наказывает российского спортсмена за любовь к Родине. "Локомотив" должен поддерживать своего игрока, защищать его и отстаивать его правоту!", - говорится в обращении организации.

Сообщается, что инициативу движения поддержали известные российские спортсмены: Бату Хасиков, Расул Мирзаев, Юлия Березикова. Также обращение "ВСпорте" было поддержано депутатом Госдумы Марией Кожевниковой.