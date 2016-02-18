«Вольфсбург» надолго потерял Юнга

Защитник "Вольфсбурга" Себастьян Юнг получил серьезную травму.

У футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Эту травму футболист получил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Гента" (3:2). Сроки восстановления после подобных травм составляют 6-7 месяцев. Таким образом, текущий сезон для Юнга завершен. Скорее всего, футболист вернется в строй не раньше сентября.

В нынешнем сезоне 25-летний Юнг провел за "Вольфсбург" 16 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.