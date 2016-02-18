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    Каленкович – игрок «Крыльев Советов»

    Самарские "Крылья Советов" официально сообщили о подписании защитника Виталия Каленковича. Сегодня, 18 февраля, состоялось официальное подписание контракта с 22-летним футболистом.

    "Виталий Каленкович – универсальный игрок, способный сыграть как правого, так и левого защитника. Также играл на позиции в центре защиты и даже в опорной зоне. Тренерский штаб доволен его работой на сборах в ОАЭ. Думаю, у Виталия будут хорошие шансы проявить себя в "Крыльях", – сообщает пресс-служба самарского клуба.

    Каленкович начинал карьеру в калининградской "Балтике", в составе которой за два последних сезона сыграл 55 матчей и забил один гол.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    18.02.2016 14:10
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