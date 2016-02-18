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    Орлов: «Главное разочарование – Халк»

    Известный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов считает главным разочарованием в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" бразильца Халка.

    "Главное разочарование – Халк. Что-то с ним произошло. Халк без улыбки – не Халк. Настроение в команде рабочее, а Халк неожиданно выпал.

    Португальские журналисты рассказали, что во всем виноваты китайцы. Китайский клуб предложил Халку контракт на сто миллионов за пять лет. Они сейчас всех скупают. Халк вроде бы готов уже был ехать в эту команду, но клубы не договорились, и ситуация возникла напряженная. Не могла не сказаться на подготовке.

    "Зенит" имеет право его не отпускать, и Халк, видимо, обижен. Он выглядит совсем не так, как в декабре. Все ждали, что он как обычно поведет партнеров за собой, а КПД Халка в Лиссабоне оказался нижайшим.

    Были и небольшие проблемы со здоровьем – он пропустил несколько тренировок. Организм Халка расположен к полноте. По матчам на сборе было видно, что у него лишний вес. У него была эта проблема, когда он пришел в "Зенит". Три-четыре месяца Халк не мог похудеть и обрести ту форму, за которую его и брали. Потом у него появилась мотивация пробиваться в сборную Бразилии, и он заиграл всерьез, разогнался – стал тем Халком, которым все восхищены. И вдруг теперь эта китайская история.

    Он человек настроения. Будем надеяться, что образумится. Халку объяснили главное: китайцы обещают ему много денег, но где гарантии, что он их получит? Кому жаловаться, если нет? Это Китай, это особая история. Что значит "сделано в Китае", все понимают. Туда едут известные футболисты, но почему-то никто не задерживается. Анелька одним из первых поехал – быстро сбежал назад. Значит, не так там сладко", - рассказал Орлов.

    Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил "Бенфике" со счетом 0:1. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге в среду, 9 марта.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.02.2016 06:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 20 февраля 2016, 13:12

      Главное разочарование - что все так надеются на одного лишь Халка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 февраля 2016, 17:49

      REWHITE заболел свиным гриппом и несет всякую херь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 18 февраля 2016, 17:29

      Китайский клуб предложил Халку контракт на сто миллионов за пять лет. Миллионов чего? Я думаю имелось в виду юаней. Не дадут китайцы 100 млн$. этого ихи власти не допустят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 18 февраля 2016, 16:26

      Ясно-понятно, из-за китайцев Бенфике проиграли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 18 февраля 2016, 13:30

      ГСО в очередной раз морозит какую-то херню! Причем здесь, твою мать, китайцы?!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1608

      кто там 18 февраля 2016, 11:35

      лол. ну и чо. зенит бохатый сам ему 100 лямов и за 3 года пообещает. вон со стадионом уж какой раз цену поднимают. хах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 18 февраля 2016, 10:55

      Посмотрите,комментаторы,лучше на себя-как вас начали сокращать,у вас тоже улыбки пропали,а у коллеги Уткина не то что лишний вес,а настоящее ожирение - вот на договора и сделку переведут сразу похудеете и мозги начнут истину выдавать! Дело не в Халке,а в КОМАНДЕ!
      А за 100 лимонов за пятилетний контракт,думаю и сами побежали,если бы предложили !

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 февраля 2016, 10:08

      У меня тоже подружка такая есть, постоянно оглядывается где по побогаче и денег побольше, но сосет все равно исправно и с огоньком - вот это я понимаю профессионализм!!!

      15
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 февраля 2016, 09:54

      Жадные ..УКИ, хотя за 100лямов я бы и на луну играть полетел

      4
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 февраля 2016, 09:15

      хулк заразился от дезюбы деревянностью))) аха-ха

      2
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > REDWHITE_ 18 февраля 2016, 10:48

      Значит ли это, что и Артём теперь будет склонен к полноте?!

      0
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