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    Колосков: «Встречусь с Блаттером в индивидуальном порядке»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, что собирается встретиться с Зеппом Блаттером во время конгресса ФИФА. Напомним, сегодня появилась информация о том, что организация начала расследование в отношении Блаттера и Колоскова.

    "Я полечу на конгресс и обязательно встречусь и с Блаттером в индивидуальном порядке, и с кем-то из юристов – я должен понять, о чем идет речь. Я 28 лет в исполкоме и 14 лет был вице-президентом. Говорят, что это было сделано якобы для того, чтобы получить более высокую должность, но выше вице-президента только президент. Какая-то абракадабра. Программу Goal туда подтянули, хотя это совершенно отдельная тема, которая рассчитана и реализуется только на конкретные проекты.

    Я пока ничего не могу сказать по этому поводу, потому что не могу добиться, о чем идет речь конкретно. Я понимаю, была бы эта информация на официальном сайте ФИФА или официальное заявление комитета по этике, тогда можно было бы что-то комментировать. Сейчас ссылаются на якобы проводимое расследование, что тут говорить", – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    17.02.2016 23:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 23:31

      Лучше не выезжай за пределы России, ага, а то в наручниках полетишь в Штаты.

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