Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Поражение «Локомотива» стало следствием ошибочной трансферной политики клуба»

    Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал поражение железнодорожников от "Фенербахче" (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    "Считаю поражение в первую очередь следствием ошибочной трансферной политики клуба, изменений в составе. Прошлой осенью мы видели одну команду, сейчас наблюдаем совсем другую. Не разделяю радости тех, кто приветствует продажу Ниасса в английский клуб. Во главе угла для любого руководителя должен стоять результат. И я бы понял совет директоров, если б сенегальца отпустили по окончании сезона, завоевав путевку в Лигу чемпионов, в которой клуб заработал бы затем хорошие деньги.

    Матч с "Фенербахче" показал, что "Локомотив" не сумел перестроиться на игру без Ниасса, просто не хватило времени. Рассуждая с позиций футбола, общей работы в клубе на результат, продажа Ниасса абсолютно неоправданна. Крайним же окажется тренер, как уже не раз бывало. За последнее время "Локомотив" сменил много тренеров, которые в других клубах почему-то проявляют себя достаточно успешно", – сказал Семин.

    Напомним, что Ниасс перешел из "Локомотива" в "Эвертон" 1 февраля за 17,9 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2016 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 18:36

      Кроме трансферной есть ещё и финансовая политика клуба, ага. Шпалыч в курсах как там обстоят дела?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Karabaz 17 февраля 2016, 18:11

      у Ниасса была мечта играть в АПЛ, это важно. Остальное вторично.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 17 февраля 2016, 18:01

      Юрка хочет - Айл би бек))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Igreks 17 февраля 2016, 18:37

      Вряд ли дождётся.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11