«Локомотив» оштрафовал Тарасова за футболку с Путиным

"Локомотив" дал оценку действиям полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который по завершении матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина.

"ФК "Локомотив" считает недопустимым поступок футболиста команды Дмитрия Тарасова по завершении матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче".

Организатор соревнования не допускает демонстрацию участниками матчей каких-либо изображений, даже если они носят доброжелательный характер. Политическая, идеологическая или религиозная пропаганда находятся под запретом на территории футбола, и ФК "Локомотив" полностью разделяет позицию УЕФА по данному вопросу.

К сожалению, сотрудники нашего клуба не могли предотвратить инцидент: футболист никого не посвящал в свои планы. Инициатива Дмитрия вышла неуместной и вредной как для клуба, так и для него самого. Дмитрий Тарасов получит дисциплинарное взыскание согласно личному контракту с ФК "Локомотив", - говорится в заявлении "Локомотива".

Напомним, что УЕФА открыл дисциплинарное разбирательство по поводу действий Тарасова и футболист может получить длительную дисквалификацию.