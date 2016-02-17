Отец Кавани: «Мой сын страдает в «ПСЖ»

Луис, отец нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани, признался, что хочет, чтобы его сын покинул французский гранд и попытал счастья в других клубах.

"Златан не хочет играть на флангах, и страдает Эдинсон. В этом сезоне Лиги чемпионов ему будет нелегко. Эдинсон страдает в "ПСЖ". Он был бы так рад, если бы ему поручили роль "девятки".

Я бы хотел, чтобы он выступал за "Реал", "Манчестер Юнайтед" или "Ювентус". Мы слышали об интересе к нему. "Манчестер Юнайтед" всегда всплывает при разговорах о трансферах. Всегда говорят о "МЮ" или "Реале", но в итоге – ничего", - цитирует Луиса Кавани Sport 5.