Зидан: «Марсело нужно хорошо поспать»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы".

"Мы хотим пройти дальше и сделаем все возможное. Прошлое остается в прошлом, я смотрю вперед и думаю о том, что нужно сделать, чтобы выйти в следующий раунд.

Марсело сыграет, если будет в порядке. Я думаю, что он готов. Ему нужно хорошо поспать, а там будет видно.

Мы готовы к матчу. Лига чемпионов очень важна для всех – для игроков, фанатов, команды, тренера. Мы отдадим на поле все силы", – сказал Зидан.