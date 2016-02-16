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Гинер: «Хонда обманул нас»

16 февраля 2016, 19:55
11

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о трансфере Кейсуке Хонды в "Милан".

"Единственный футболист, за которого я ни копейки не взял и которого не отпускал, – это Хонда, потому что он обманул. Он сказал, что продлевает контракт, что не хочет никуда переходить. А оказалось, что он все это время хотел перейти в "Милан", ждал окончания контракта. Вот сейчас его "Милан" предлагает бесплатно взять", – сказал Гинер.

Также президент армейцев объяснил, почему не состоялся переход Мусы в "Лестер".

"Мы разговаривали с Мусой, он абсолютно адекватно понимает, что нужно доиграть сезон здесь. У нас есть все шансы стать чемпионами. Выходим в Лигу чемпионов – получаем 15-17 миллионов. "Лестер" предлагал не 26 миллионов, а 22 – это то, что я видел на бумаге. Получается, получим за Мусу уже 5 миллионов – это уже немного не те деньги. Думаю, к лету не только "Лестер" будет интересоваться Мусой. Отыграл несколько лет стабильно, три позиции может закрывать".

Кроме того, Гинер прокомментировал подписание Романа Широкова.

"Я думаю, что клуб ЦСКА – это как семья. Вот, возвратили блудного сына. Он начинал здесь, может, и закончит здесь".

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман Хонда Кейсуке Муса Ахмед Гинер Евгений
Комментарии (11)
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Asbjorn
1455642568
Выйдем в ЛЧ и опять не выйдем из группы
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Essence
1455643300
Вот Гинер молодчина!Очередной раз убеждаюсь,что его хер облапошишь!Вот кто,а он умеет делать деньги.
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Обер-КанцлерЪ
1455685264
Тоесть получается жид прямо сказал, что без Мусы в ЛЧ не выйти. Нормально команду поддержал свою.
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vladimir-7
1455699880
Хонде всё это скажется. Счастья не будет.
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nemolod
1455907509
За редким исключением,почти все легионеры российские клубы рассматривают только в двух вариантах: как возможность хорошо заработать и как возможность набраться игрового опыта своего рода стажировки! А дальше перейти в европейский клуб ! А с Хондой прокололся сам: надо было взять с него письменное обязательство о том,что он продлевает контракт! Горбачеву тоже в свое время пообнщали на словах,что НАТО не будет расширяться на Восток...
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