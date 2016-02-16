Гинер: «Хонда обманул нас»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о трансфере Кейсуке Хонды в "Милан".

"Единственный футболист, за которого я ни копейки не взял и которого не отпускал, – это Хонда, потому что он обманул. Он сказал, что продлевает контракт, что не хочет никуда переходить. А оказалось, что он все это время хотел перейти в "Милан", ждал окончания контракта. Вот сейчас его "Милан" предлагает бесплатно взять", – сказал Гинер.

Также президент армейцев объяснил, почему не состоялся переход Мусы в "Лестер".

"Мы разговаривали с Мусой, он абсолютно адекватно понимает, что нужно доиграть сезон здесь. У нас есть все шансы стать чемпионами. Выходим в Лигу чемпионов – получаем 15-17 миллионов. "Лестер" предлагал не 26 миллионов, а 22 – это то, что я видел на бумаге. Получается, получим за Мусу уже 5 миллионов – это уже немного не те деньги. Думаю, к лету не только "Лестер" будет интересоваться Мусой. Отыграл несколько лет стабильно, три позиции может закрывать".

Кроме того, Гинер прокомментировал подписание Романа Широкова.

"Я думаю, что клуб ЦСКА – это как семья. Вот, возвратили блудного сына. Он начинал здесь, может, и закончит здесь".