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    Хиддинк: «ПСЖ» сильнее всех во Франции»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк скептически отнесся к высказыванию полузащитника своей команды Эдена Азара о желании перейти в "ПСЖ", если поступит подобное предложение.

    "В "ПСЖ" ставят высокие задачи. Например, выиграть Лигу чемпионов. Шаг за шагом они создали себе репутацию клуба, всерьез настроенного стать одним из лучших в Европе.

    Но во Франции совсем другой чемпионат. И "ПСЖ" там лидирует с 24-очковым перевесом. Не хочу сказать, что это слабая лига, но парижане и так там сильнее всех.

    Я понимаю, что настоящие суперзвезды всегда хотят играть в сильнейших лигах, таких как чемпионаты Англии, Испании и еще Германии", – заявил Хиддинк.

    Напомним, ранее появилась информация о выделении "ПСЖ" 100 миллионов евро на покупку Азара.

    Источник: Goal.com

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    16.02.2016 09:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 14:49

      Уважаемый редактор! Читай внимательно, да-а!!! Основной смысл этой инфы совсем не в тех словах, которые ты вынес в заголовок, ага. Блин, у этого портала есть хозяин?

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