Эменике рассказал о своем заключении в Турции

Форвард "Вест Хэма" Эммануэль Эменике рассказал о том, как он побывал в одной из турецких тюрем. По словам нигерийца, это было ужасно.

Напомним, что Эменике провел в стамбульской тюрьме всего четыре дня, когда футболиста обвиняли в нечестной игре.

"Со мной обращались как с настоящим преступником, Я плакал как ребенок, так как подобное было просто дико для меня. Это был шок. Мне пришлось обратиться к специалисту. Когда меня выпустили, то после такого кошмара было тяжело прийти в себя. В "Фенербахче" я бы просто не смог сосредоточиться на работе. Это был ужасный опыт.

Тогда я не думал о деньгах или предпочтениях. Речь шла о жизни и моем счастье. Поэтому я сразу откликнулся на приглашение "Спартака". Болельщики не хотели, чтобы я уходил, но у меня не было другого выбора. Тюрьма нанесла мне тяжелую психологическую травму", - цитирует Эменике thenationonlineng.net.