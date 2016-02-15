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Эменике рассказал о своем заключении в Турции

15 февраля 2016, 11:26
6

Форвард "Вест Хэма" Эммануэль Эменике рассказал о том, как он побывал в одной из турецких тюрем. По словам нигерийца, это было ужасно.

Напомним, что Эменике провел в стамбульской тюрьме всего четыре дня, когда футболиста обвиняли в нечестной игре.

"Со мной обращались как с настоящим преступником, Я плакал как ребенок, так как подобное было просто дико для меня. Это был шок. Мне пришлось обратиться к специалисту. Когда меня выпустили, то после такого кошмара было тяжело прийти в себя. В "Фенербахче" я бы просто не смог сосредоточиться на работе. Это был ужасный опыт.

Тогда я не думал о деньгах или предпочтениях. Речь шла о жизни и моем счастье. Поэтому я сразу откликнулся на приглашение "Спартака". Болельщики не хотели, чтобы я уходил, но у меня не было другого выбора. Тюрьма нанесла мне тяжелую психологическую травму", - цитирует Эменике thenationonlineng.net.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Англия Вест Хэм Фенербахче Эменике Эммануэль
Комментарии (6)
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Barsuk52
1455529971
питух
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Asbjorn
1455531771
Ты у нас ещё в тюрьме не бывал
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джон базелон
1455534906
Не жалко вообще.
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PNZ1985
1455535967
шоколадный! тебя бы в централ
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LINED
1455536746
а потом взял и опять пошел в фенербахче...
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Aztec58
1455546418
Таки в тюрьме? Или просто в обезьяннике?
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