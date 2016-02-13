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    Дюков: «Слуцкий в «Зените»? Это невозможно»

    Президент "Зенита" Александр Дюков рассказал о поисках нового главного тренера санкт-петербургской команды. По словам функционера, не принципиально какой будет паспорт у будущего наставника.

    "Нам нужен квалифицированный специалист, который справится с задачами, поставленными перед ним. Слуцкий в "Зените"? Это невозможно, поскольку у нас есть договоренность с ЦСКА. Могу, конечно, позвонить Евгению Гинеру и попросить его дать добро на переход Слуцкого в "Зенит". Но не думаю, что Евгений его отпустит.

    Что касается Радимова, Семака и Симутенкова, то они набираются знаний и опыта, матереют как тренеры. Уверен, что через какое-то время им по плечу будут более серьезные задачи", – заявил Дюков.

    Напомним, нынешний главный тренер питерцев Андре Виллаш-Боаш принял решение покинуть клуб по окончанию сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.02.2016 12:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +150

      MadPampers 13 февраля 2016, 18:38

      тут нужен международный авторитет, ибо Зенит уже года 2 как клуб европейского уровня с топ игроками своих сборных, без авторитета тут будет не обойтись

      0
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      Рейтинг: +133

      gera123 13 февраля 2016, 16:46

      дык чем Карпин не подходит? Дзюба уже в Зените))) только Валера сам не пойдет. А было бы интересно

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 14:17

      Договоренность с ЦСКА, ахахах! Пресловутое сращивание государственного аппарата с криминалитетом, ага.

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Aztec58 13 февраля 2016, 18:18

      Два кабинетных клубика.
      Ничего удивительного.

      -3
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      Рейтинг: +407

      18JG 13 февраля 2016, 13:53

      Так, Радимова и Семака отсекли, жаль. Из отечественных тренеров себя уже проявили Бердыев и Кононов. Из этой пары я бы выбрал наставника "Краснодара".

      Но а вообще жду назначения Кобелева. Человек с сильным характером и умеет работать с молодежью.

      1
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      Рейтинг: +11

      Plane > 18JG 13 февраля 2016, 14:13

      Кононов не Россиянин!

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Plane 13 февраля 2016, 14:19

      В 2013г. Кононов получил российское гражданство, ага.

      1
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      Рейтинг: +407

      18JG > 13 февраля 2016, 16:12

      Ты дебил, не? Ты где сука увидел, что я что-то подобное написал?

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 февраля 2016, 13:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Карпина пуст берут!!!
      Супер тренер!!!

      -5
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