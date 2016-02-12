Мини-футбол. Сборная России – в финале Евро-2016

В дополнительное время сборная России сломила сопротивление сербов (3:2) и в третий раз подряд вышла в финал Чемпионата Европы. 13 февраля в Белграде наша команда сыграет в титульном поединке против Испании, которая со счетом 5:3 обыграла в своем матче Казахстан.

После очень осторожного начала с обеих сторон постепенно начало вырисовываться преимущество россиян. Шаяхметов дальним ударом и рикошетом заставил Аксентиевича выцеплять мяч с ленточки, выше ворот метров с 7-ми после передачи из аута пробил Абрамов. На 12-й минуте в попытках сбить навал соперника Аца Ковачевич взял тайм-аут, но сразу после возобновления игры хозяева дрогнули по-настоящему: допустили ошибку на своей половине, Давыдов включился в борьбу и адресовал мяч Лиме: тот уложил голкипера и закатил снаряд в сетку.

После пропущенного гола российская сборная пережила неприятные моменты: Абрамов и Ромуло вынесли мяч с линии ворот после того, как соперник разыграл свободный с шести метров, а потом вернейший момент упустил Райчевич - откликнулся на пас в центр штрафной, но в ближнем бою проиграл Густаво. Первый тайм подтвердил верность слов о том, что победу в этой игре одержит тот, кто допустит меньше ошибок.

Второй тайм мог стать настоящим украшением турнира: сербы бросили все силы и умение на исправление ситуации, благо и того, и другого у команды Ацы Ковачевича достаточно. Но, увы, ответные 20 минут превратились в театр британского арбитра, в активе которого удаление Эдера Лимы за две желтые карточки, пять фолов для нашей команды, свободный удар с линии вратарской на последней минуте и чудом отменный шестой фол. Непростым испытанием стал отрезок до 30-й минуты, когда основной голкипер россиян получил травму локтя - впервые на этом турнире при чудовищном давлении трибун вышел молодой Сергей Викулов. Он спас команду после удара Ракича в нижний угол из-под защитника, но вскоре оказался бессилен против сильного выстрела Коцича в девятку.

После укола Густаво вернулся в игру: его травма в итоге чуть не отразилась на счете игры - когда уже в дополнительное время он не удержал мяч в руках и успел зафиксировать его только на ленточке. Но несмотря на боль, наш голкипер стал одним из главных творцов этой победы. На 33-й минуте чудо-гол забил Сергей Абрамов: подсек мяч над Коцичем и протолкнул мимо Аксентиевича в верхний угол. А далее все смешалось: удаление Эдера Лимы, гол сербов в большинстве, новые и новые попытки арбитров не позволить России

сыграть в финале, самая последняя из которых в итоге была отменена. Осталось непонятным: за что назначил англичанин Биркетт шестой фол, и что же побудило его чуть позже решение отменить. В итоге - 2:2 после основных 40 минут. А в дополнительное шансов сопернику наши не оставили.

Решающий гол на 44-й минуте случился со стандарта: на этом турнире они стали настоящим козырем российской сборной. Робиньо из аута отдал в центр штрафной, где Ромуло и совершил решающее касание. Наша команда выдала матч, где никто не был лучше других, и каждый играл за каждого. Несмотря ни что, мы вновь в финале Чемпионата Европы, в третий раз подряд.

Чемпионат Европы. Полуфинал

Сербия – Россия - 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) д.в.

Голы: 0:1 – Эдер Лима, 13. 1:1 - Кочич, 26. 1:2 – Абрамов, 33. 2:2 – Симич, 36. 2:3 – Ромуло, 44.

Россия: Густаво, Викулов (вр) – Милованов, Кутузов, Давыдов, Робиньо, Переверзев (к), Шакиров, Абрамов, Эдер Лима, Шаяхметов, Сергеев, Ромуло, Лысков.