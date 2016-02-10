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    Кобелев: «Ребята потихоньку начинают адаптироваться»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о том, как проходит второй его команды.

    "Второй сбор, который заканчивается сейчас, носил более игровой характер. Видно, что ребята потихоньку начинают адаптироваться. Мы ориентируемся на три матча, которые провели на этом сборе. И все три раза мы показали игру хорошего уровня.

    Важный момент: пока практически никто из футболистов не провeл на поле все 90 минут. Мы варьировали состав и нагрузку игроков в каждой встрече. Так что, можно сказать, мы продолжаем набирать кондиции в игровом режиме. Ребята потихоньку оживают и начинают двигаться на футбольном поле", — сказал Кобелев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    10.02.2016 02:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 10 февраля 2016, 22:05

      Главное,чтобы молодые старались и тогда результаты будут! А Жирков с Кокориным все равно уходили и даже хорошо,что это случилось сейчас-теперь есть возможность проявить себя резервистам!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 февраля 2016, 10:45

      Нормульную молодежь растит, давно пора уже приевшихся пенсов со сборной гнать, так и хочется сказать словами Спартаковцев - "Дайте ... Кобелеву.... поработать"

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