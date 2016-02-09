Гендиректор «Краснодара»: «Покупать и продавать этой зимой больше никого не планируем»

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что комплектование команды в зимнее трансферное окно завершено.

"В этом межсезонье мы трансферную кампанию закончили. Готовимся к Лиге Европы. На данный момент мы не планируем никого продавать.

Конечно, нельзя ничего загадывать, все может быть, но вариант каких-то кадровых изменений очень маловероятен", — сказал Хашиг.

Напомним, в период зимних дозаявок состав "горожан" пополнился полузащитником "Урала" Вячеславом Подберезкиным и вратарем "Браги" Станиславом Крицюком.