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    Гендиректор «Краснодара»: «Покупать и продавать этой зимой больше никого не планируем»

    Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что комплектование команды в зимнее трансферное окно завершено.

    "В этом межсезонье мы трансферную кампанию закончили. Готовимся к Лиге Европы. На данный момент мы не планируем никого продавать.

    Конечно, нельзя ничего загадывать, все может быть, но вариант каких-то кадровых изменений очень маловероятен", — сказал Хашиг.

    Напомним, в период зимних дозаявок состав "горожан" пополнился полузащитником "Урала" Вячеславом Подберезкиным и вратарем "Браги" Станиславом Крицюком.

    Источник: ТАСС

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    09.02.2016 17:59
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