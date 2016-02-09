Черышев остался вне заявки «Валенсии» на поединок с «Барселоной»

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев, перешедший на правах аренды из "Реала", не примет участия в ответном полуфинальном поединке против "Барселоны". Это стало понятно после того, как "летучие мыши" опубликовали состав на предстоящую встречу.

Напомним, что на первый матч 1/2 финала кубка против сине-гранатовых пришелся дебют россиянина в футболке валенсийского клуба, который получился не совсем удачным: "оранжевые" потерпели унизительное поражение со счетом 0:7. Затем Черышев выходил в стартовом составе на игру 23-го тура Примеры против "Бетиса" (0:1) и провел полный матч.

Поединок "Валенсии" с "Барселоной" пройдет завтра 10-го февраля.