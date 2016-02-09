Варди: «Я не могу поверить в то, что происходит»

Нападающий "Лестера" Джейми Варди признал, что он даже не мог и мечтать о лидерстве в турнирной таблице АПЛ.

"Мне приходится щипать себя каждый день, потому что я не могу поверить в то, что происходит. Три года назад у меня была другая работа, а в футбол я играл в свободное время. Смог отказаться от работы, только когда попал в более-менее приличный клуб.

Многие футболисты говорят, что для них это лишь работа, которая не доставляет им никакого удовольствия, но я бы играл хоть каждый день. Наслаждаюсь каждой минутой, проведeнной на поле.

Случай "Лестера" — один на миллион. Никто не мог такого предположить, однако это случилось. Считаю, что всe благодаря тяжeлой работе, которую проделывает команда", — заявил форвард сборной Англии.