«ПСЖ» попытается приобрести Бускетса

"ПСЖ" намерен усилить свой состав полузащитником "Барселоны" Серхио Бускетсом.

Сообщается, что парижане попробуют приобрести футболиста каталонцев во время летнего трансферного окна. Летом "ПСЖ" уже сделал попытку подписать Бускетса за 100 миллионов евро, однако тогда французский клуб получил отказ как от "Барселоны", так и от самого игрока.

В нынешнем сезоне Бускетс провел за свой клуб 34 матча во всех турнирах и отметился пятью результативными передачами. По оценке TRansfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро.