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    «Зенит» - «Эребру». Онлайн-трансляция

    В финальном матче Кубка Атлантики "Зенит" должен был встретиться с "Яблонецом", но в планы чехов не входил воскресный матч и они уже отбыли на родину. Теперь соперником сине-бело-голубых станет шведский "Эребру".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" – "Эребру". Начало в 16:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2016 15:01
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 февраля 2016, 10:41

      Сувон - Спартак - 0:2 (0:0)

      Во втором тайме количество онлайн-зрителей превысило 29 тысяч человек. Это лучший показатель для российских клубов в зимнее межсезонье.

      Напомним, предыдущий матч «Спартака» (против казахстанской «Астаны» – 5:0) смотрели онлайн свыше 27 тысяч человек.
      ******************
      бо
      мжей и коней никто не смотрит, так зачем занимать эфирное время, никому не нужных командочек???
      Лучше мультики показывать))))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > REDWHITE_ 7 февраля 2016, 19:21

      Онлайн - зрители - это чтоли те несчастные, которые читают текс, как Спартак мучает поле своим топтанием???

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