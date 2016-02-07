«Зенит» - «Эребру». Онлайн-трансляция

Сувон - Спартак - 0:2 (0:0)
Во втором тайме количество онлайн-зрителей превысило 29 тысяч человек. Это лучший показатель для российских клубов в зимнее межсезонье.
Напомним, предыдущий матч «Спартака» (против казахстанской «Астаны» – 5:0) смотрели онлайн свыше 27 тысяч человек.
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бо
мжей и коней никто не смотрит, так зачем занимать эфирное время, никому не нужных командочек???
Лучше мультики показывать))))
В финальном матче Кубка Атлантики "Зенит" должен был встретиться с "Яблонецом", но в планы чехов не входил воскресный матч и они уже отбыли на родину. Теперь соперником сине-бело-голубых станет шведский "Эребру".
У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" – "Эребру". Начало в 16:00, не пропустите!