Игнатьев может стать игроком ЦСКА

Как стало известно "СЭ", наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 29-летнего полузащитника Владислава Игнатьева остается "Рубин". Казанский клуб по-прежнему готов подписать футболиста, если тот получит статус свободного агента. При этом не исключено, что вингер может оказаться в "Спартаке".
Напомним, желающий разорвать контракт с "Кубанью" из-за неуплаты долгов Игнатьев ждет решения Палаты по разрешению споров РФС и рассчитывает стать свободным агентом. Краснодарский клуб вдобавок должен вернуть игроку, который написал заявление об уходе, трудовую книжку в соответствии с законодательством.
В нынешнем сезоне Игнатьев отметился 6 голами и 5 результативными передачами в 17 матчах премьер-лиги. Веселуха полном ходом как с мельгарехо
Полузащитник "Кубани" Владислав Игнатьев в скором времени может перейти в ЦСКА. Сообщается, что переход 29-летнего хавбека будет возможен лишь в том случае, если футболист решит проблемы с краснодарским клубом и получит трудовую книжку.
В нынешнем сезоне Игнатьев провел за "Кубань" в РФПЛ 17 матчей и забил семь голов.