Игнатьев может стать игроком ЦСКА

Полузащитник "Кубани" Владислав Игнатьев в скором времени может перейти в ЦСКА. Сообщается, что переход 29-летнего хавбека будет возможен лишь в том случае, если футболист решит проблемы с краснодарским клубом и получит трудовую книжку.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел за "Кубань" в РФПЛ 17 матчей и забил семь голов.