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    Игнатьев может стать игроком ЦСКА

    Полузащитник "Кубани" Владислав Игнатьев в скором времени может перейти в ЦСКА. Сообщается, что переход 29-летнего хавбека будет возможен лишь в том случае, если футболист решит проблемы с краснодарским клубом и получит трудовую книжку.

    В нынешнем сезоне Игнатьев провел за "Кубань" в РФПЛ 17 матчей и забил семь голов.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.02.2016 18:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      mehelson 5 февраля 2016, 19:47

      Как стало известно "СЭ", наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 29-летнего полузащитника Владислава Игнатьева остается "Рубин". Казанский клуб по-прежнему готов подписать футболиста, если тот получит статус свободного агента. При этом не исключено, что вингер может оказаться в "Спартаке".
      Напомним, желающий разорвать контракт с "Кубанью" из-за неуплаты долгов Игнатьев ждет решения Палаты по разрешению споров РФС и рассчитывает стать свободным агентом. Краснодарский клуб вдобавок должен вернуть игроку, который написал заявление об уходе, трудовую книжку в соответствии с законодательством.
      В нынешнем сезоне Игнатьев отметился 6 голами и 5 результативными передачами в 17 матчах премьер-лиги. Веселуха полном ходом как с мельгарехо

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 февраля 2016, 18:07

      К этому дело и шло. Кубань хочет сохранить команду, Гинер - усилиться за чужой счёт.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > 5 февраля 2016, 19:37

      (((Ты тупой(((

      -1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > gosproektikabinet 5 февраля 2016, 19:57

      Ты вешаешь на себя ярлык ч(м)удака

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