Слуцкий: «У нас были варианты на случай ухода Мусы»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил, что у команды был запасной вариант на тот случай, если бы Ахмед Муса покинул армейцев.

– Естественно, я не участвовал в переговорном процессе, но насколько я знаю, заинтересованность была. Я думаю, если его карьера будет так же успешно продолжаться, как она идет сейчас, то он все равно рано или поздно уйдет в чемпионат более высокого уровня.

– У вас не было опасений, что в случае с возможным уходом Мусы ЦСКА оставался бы лишь с Карлосом Страндбергом?

– Муса не ушел. Но если бы так случилось, то понятно, что мы бы что-то активно делали. У нас были варианты на случай ухода Мусы. Конечно, понятно, что они неравноценные. Невозможно продать футболиста условно за 20 миллионов, а купить за 5 такого же. Так не бывает. То есть ты и купишь примерно в четыре раза хуже, но вопрос в том, как он будет прогрессировать. Понятно, что мы не купим такого же, но какие-то запасные варианты были. Поиск нападающего ведется, но мы ограничены в возможностях. Понятно, что варианты, которые у нас есть, не такие рейтинговые и статусные. Поэтому если наши болельщики думают, что мы приобретем нападающего, который порвет всех, как в свое время был приобретен Вагнер Лав и Думбия, то такого не будет