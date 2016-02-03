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Слуцкий: «У нас были варианты на случай ухода Мусы»

3 февраля 2016, 14:11
3

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил, что у команды был запасной вариант на тот случай, если бы Ахмед Муса покинул армейцев.

– Естественно, я не участвовал в переговорном процессе, но насколько я знаю, заинтересованность была. Я думаю, если его карьера будет так же успешно продолжаться, как она идет сейчас, то он все равно рано или поздно уйдет в чемпионат более высокого уровня.

– У вас не было опасений, что в случае с возможным уходом Мусы ЦСКА оставался бы лишь с Карлосом Страндбергом?

– Муса не ушел. Но если бы так случилось, то понятно, что мы бы что-то активно делали. У нас были варианты на случай ухода Мусы. Конечно, понятно, что они неравноценные. Невозможно продать футболиста условно за 20 миллионов, а купить за 5 такого же. Так не бывает. То есть ты и купишь примерно в четыре раза хуже, но вопрос в том, как он будет прогрессировать. Понятно, что мы не купим такого же, но какие-то запасные варианты были. Поиск нападающего ведется, но мы ограничены в возможностях. Понятно, что варианты, которые у нас есть, не такие рейтинговые и статусные. Поэтому если наши болельщики думают, что мы приобретем нападающего, который порвет всех, как в свое время был приобретен Вагнер Лав и Думбия, то такого не будет

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Страндберг Карлос Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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Выдыхай, бобер!
1454499778
Покрасить Дзагоева в черный цвет, например.
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mig28
1454509636
Если не такие как "Вагнер Лав или Думбия", то зачем они нужно тогда?!! Чтобы в арендах зависали и скамейки протирали?!
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