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Гвардиола обвинил Видаля в употреблении алкоголя

3 февраля 2016, 11:02
16

Полузащитник «Баварии« Артуро Видаль угодил в неприятную ситуацию: вокруг его имени разгорается скандал, связанный с употреблением алкоголя. Во время сборов в Катаре 29-летний чилиец несколько раз покидал место дислокации команды и возвращался пьяным. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола не смог закрыть на такое глаза и обвинил футболиста в непрофессиональном отношении к делу.

Напомним, что Видаль перешел в «Баварию» из «Ювентуса« в 2015 году, а его контракт истекает в 2016 году. В текущем сезоне футболист провел 28 матчей, в которых забил три гола.

Источник: Bild
Германия Бавария Видаль Артуро Гвардиола Хосеп
Комментарии (16)
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Dikusar
1454487384
ВОТ ПЬЯНЬ
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Лыков
1454488920
У нас все пьют и ничего
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Рулон Обоев
1454489287
Имеет право. Жена Погребняка говорила, что в Европе можно квасить и обоссанным на четвереньках ползать, и ничего за это не будет.
Ответить
chegevaro
1454489757
Наверное, планирует получить паспорт РФ?
Ответить
BlackMurder
1454492298
Кокорин тоже пьет
Ответить
bw17
1454492511
Вовремя сплавили.. Чувак наелся футболом..
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Provincial48
1454493712
Старый конфликт между Пепом и Видалем, неспроста Гвардиола был против покупки чилийца, но руководство настояло
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С-Пб on-line
1454494982
Текилу хлестал полюбЭ
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Saint_R
1454497893
Если что то не устраивает, то шуруйте прямиком в Манчестер.
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lonkolers
1454502514
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