Гвардиола обвинил Видаля в употреблении алкоголя

Полузащитник «Баварии« Артуро Видаль угодил в неприятную ситуацию: вокруг его имени разгорается скандал, связанный с употреблением алкоголя. Во время сборов в Катаре 29-летний чилиец несколько раз покидал место дислокации команды и возвращался пьяным. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола не смог закрыть на такое глаза и обвинил футболиста в непрофессиональном отношении к делу.

Напомним, что Видаль перешел в «Баварию» из «Ювентуса« в 2015 году, а его контракт истекает в 2016 году. В текущем сезоне футболист провел 28 матчей, в которых забил три гола.