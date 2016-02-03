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    Гвардиола обвинил Видаля в употреблении алкоголя

    Полузащитник «Баварии« Артуро Видаль угодил в неприятную ситуацию: вокруг его имени разгорается скандал, связанный с употреблением алкоголя. Во время сборов в Катаре 29-летний чилиец несколько раз покидал место дислокации команды и возвращался пьяным. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола не смог закрыть на такое глаза и обвинил футболиста в непрофессиональном отношении к делу.

    Напомним, что Видаль перешел в «Баварию» из «Ювентуса« в 2015 году, а его контракт истекает в 2016 году. В текущем сезоне футболист провел 28 матчей, в которых забил три гола.

    Источник: Bild

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    03.02.2016 11:02
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    Комментарии16
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      Рейтинг: 0

      lonkolers 3 февраля 2016, 15:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -6
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    • ...
      Рейтинг: +9

      Saint_R 3 февраля 2016, 14:11

      Если что то не устраивает, то шуруйте прямиком в Манчестер.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Saint_R 3 февраля 2016, 15:35

      Придурок что ли? Если Видаль бухал - Пеп справедливо его обвинил - это недопустимо для профессионального спортсмена.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 февраля 2016, 13:23

      Текилу хлестал полюбЭ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Provincial48 3 февраля 2016, 13:01

      Старый конфликт между Пепом и Видалем, неспроста Гвардиола был против покупки чилийца, но руководство настояло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      bw17 3 февраля 2016, 12:41

      Вовремя сплавили.. Чувак наелся футболом..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 3 февраля 2016, 12:38

      Кокорин тоже пьет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > BlackMurder 3 февраля 2016, 13:22

      и кал ьянчик долбит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Fargo 3 февраля 2016, 12:20

      Может быть у Видаля ностальгия по Ювентусу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 3 февраля 2016, 11:55

      Наверное, планирует получить паспорт РФ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > chegevaro 3 февраля 2016, 15:42

      Точно))Все неудачники и алкаши к нам...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 3 февраля 2016, 11:48

      Имеет право. Жена Погребняка говорила, что в Европе можно квасить и обоссанным на четвереньках ползать, и ничего за это не будет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 3 февраля 2016, 11:42

      У нас все пьют и ничего

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Jpen4er > Лыков 3 февраля 2016, 12:18

      не выигрывают :D

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Лыков 4 февраля 2016, 18:25

      Не обобщайте и не создавайте мифов.

      0
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