Бекхэм не дал замерзнуть пожилому мужчине на улицах Лондона

Фельдшер-велосипедист Кэтрин Мэйнард оказывала помощь неудачно упавшему пожилому мужчине на одной из улиц Лондона, сообщает usmagazine. В этот момент она заметила человека, похожего на бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма.

"Я подняла голову и увидела проходящего мимо мужчину, который был очень похож на Дэвида Бекхэма. Он сказал "Привет" и сел в машину. Я сказала пациенту, что, по всей видимости, это действительно был Бекхэм. Через десять минут Дэвид вернулся со стаканом кофе и чаем.

В такой холод было ужасно кружить по городу на велосипеде, и я просто не могла поверить своим глазам, когда он вернулся с горячими напитками для нас. Было по-настоящему радостно", – сказала Мэйнард.

Лондонская служба скорой помощи в своем Twitter уже выразила благодарность футболисту.