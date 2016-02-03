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  • Бекхэм не дал замерзнуть пожилому мужчине на улицах Лондона

Бекхэм не дал замерзнуть пожилому мужчине на улицах Лондона

3 февраля 2016, 10:49
6

Фельдшер-велосипедист Кэтрин Мэйнард оказывала помощь неудачно упавшему пожилому мужчине на одной из улиц Лондона, сообщает usmagazine. В этот момент она заметила человека, похожего на бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма.

"Я подняла голову и увидела проходящего мимо мужчину, который был очень похож на Дэвида Бекхэма. Он сказал "Привет" и сел в машину. Я сказала пациенту, что, по всей видимости, это действительно был Бекхэм. Через десять минут Дэвид вернулся со стаканом кофе и чаем.

В такой холод было ужасно кружить по городу на велосипеде, и я просто не могла поверить своим глазам, когда он вернулся с горячими напитками для нас. Было по-настоящему радостно", – сказала Мэйнард.

Лондонская служба скорой помощи в своем Twitter уже выразила благодарность футболисту.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Англия Бекхэм Дэвид
Комментарии (6)
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Schicko_008
1454487863
Холодно???? ХОЛОДНО???? Да вы на фото посмотрите!!!
Ответить
chegevaro
1454489794
Красавец!
Ответить
bw17
1454493122
Респект и уважуха..
Ответить
С-Пб on-line
1454495451
Дэвида ждут в Новисибирске
Ответить
андрей андреев
1454503239
Фельдшеры на улице? Да у нас сдохнуть можно пока скорая приедет...
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