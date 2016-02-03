У Неймара есть серьезное предложение от другого клуба

Отец бразильского форварда "Барселоны" Неймара признался, что у его сына есть хорошее с финансовой точки зрения предложение от другого клуба, сообщает Radio Catalunya. Однако он подчеркнул, что Неймар не намерен покидать "Барселону". Напомним, что действующий контракт сторон рассчитан до 2018 года.

Стоит отметить, что ранее появилась информация о контакте футболиста с представителями мадридского "Реала", которую сам Неймар позже опроверг. В текущем сезоне футболист сыграл 18 матчей в чемпионате Испании, в которых отличился 16 голами, а также сделал девять голевых передач. В Лиге чемпионов на его счету пять матчей, два гола и три передачи.