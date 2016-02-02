«Краснодар» заявит Синицына и Маркова на Лигу Европы

Генеральный директор "Краснодара" Нурбий Хакунов рассказал, что вратарь Андрей Синицын и защитник Николай Марков будут заявлены клубом на матчи плей-офф Лиги Европы.

"Наш клуб может добавить в заявку на участие в Лиге Европы еще двух игроков. После возвращения Антона Коченкова в "Локомотив" на место вратаря дозаявим Андрея Синицына, который полностью восстановился после травмы. Станислава Крицюка мы заявить не можем в связи с санкциями УЕФА. Он будет заявлен для участия в чемпионате России по футболу 4 февраля. На место полевого игрока будет заявлен защитник Николай Марков. После ухода Артура Енджейчика в клубе образовался дефицит защитников. Не хотим рисковать, оставаясь без игроков оборонительного плана в таком турнире, как Лига Европы. Вячеслав Подберезкин заявлен в чемпионат России по футболу, где он и будет получать полноценную практику", – сообщил Хакунов.